2021 TESFED PUBG Mobile Türkiye Kupası Finalistleri belli oldu!

Finaller için son 6 gün!

Birbirinden güçlü takımların kıyasıya rekabet ettiği 2021 TESFED PUBG Mobile Türkiye Kupası Finalistleri belli oldu.

Çember daralıyor, heyecan artıyor! PUBG Mobile ön elemelerinden galibiyetle ayrılan takımlar, 2 – 3 Ağustos tarihlerinde canlı yayında büyük ödül için mücadele edecek.

Ön elemeleri başarılı bir şekilde atlatıp büyük finalde oynamaya hak kazanan 16 takım ise şu şekilde:

World of Wonders

Beşiktaş Esports

Surreal Esports

OtherSide Esports

Lucid Sublime Dreams

Futbolist

REZ Team

S2G Esports

OFF Win Gaming

All for One

SuperMassive Blaze

OMG

Breaking Bad

CruelYouth

Dark Legion

Icex

Finallerin canlı yayınlanacağının duyurusu yapılmasına rağmen yayının yapılacağı kanal henüz belli olmadı.

Playerbros ekibi olarak turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros