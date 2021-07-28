2021 TESFED PUBG Mobile Türkiye Kupası Finalistleri belli oldu!
Finaller için son 6 gün!
Birbirinden güçlü takımların kıyasıya rekabet ettiği 2021 TESFED PUBG Mobile Türkiye Kupası Finalistleri belli oldu.
Çember daralıyor, heyecan artıyor! PUBG Mobile ön elemelerinden galibiyetle ayrılan takımlar, 2 – 3 Ağustos tarihlerinde canlı yayında büyük ödül için mücadele edecek.
Ön elemeleri başarılı bir şekilde atlatıp büyük finalde oynamaya hak kazanan 16 takım ise şu şekilde:
World of Wonders
Beşiktaş Esports
Surreal Esports
OtherSide Esports
Lucid Sublime Dreams
Futbolist
REZ Team
S2G Esports
OFF Win Gaming
All for One
SuperMassive Blaze
OMG
Breaking Bad
CruelYouth
Dark Legion
Icex
Finallerin canlı yayınlanacağının duyurusu yapılmasına rağmen yayının yapılacağı kanal henüz belli olmadı.
Playerbros ekibi olarak turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!
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Kaynak: Playerbros