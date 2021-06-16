2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak?
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2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak?

2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak?
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Bu sene takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi öğrenciler tarafından merak edildi. Konu hakkında araştırma yapan öğrenciler taktir belgesi karnelerin yanında mı verilecek, online taktir belgesi alınabilir mi? sorularının cevabını araştırıyor. Peki, taktir ve teşekkür belgesi online olarak alınır mı? Yüz yüze mi belge verilecek? Cevabı haberimizde...

Okulların kapanmasına ve karnelerin verilmesine az bir süre kaldı. Karnelerin verilmesiyle birlikte taktir ve teşekkür belgesi yanında mı verilecek merak edildi. Peki, Bu sene 2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak?

BU SENE TAKTİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl olduğu gibi not ortalaması 70-85 arasında olanlara Teşekkür Belgesi, 85-100 arasında olanlara ise Taktir Belgesi verilecektir. Belgeler karneler ile birlikte verilmektedir. Yüz yüze eğitim haftada 2 gün boyunca devam ettiği için karneler, taktir ve teşekkür belgesi yüz yüze basılı olarak, belge halinde alınabilecek.

KARNELER BASILI MI OLACAK, DİJİTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

KAÇ PUANLA TAKTİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar Teşekkür belgesi alırlar.

85,00 - 100 puan aralığında olanlar Takdir belgesi alırlar.

2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak?

KAÇ ORTALAMA İLE HANGİ BELGE ALINABİLİR?

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme:

1- Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

2- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi:

1- Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

2- Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

3- Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

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2021 Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? Online mı yüz yüze mi? Bu yıl taktir teşekkür belgesi nereden alınacak? - Haberler
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