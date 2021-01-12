2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda!
TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor, bu sene de çok ilgi görüyor. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın, en çok ilgi gören yarışmacılardan biri. Potanın Perisi Merve Aydın, performansıyla sosyal medyada merak ediliyor. Peki, 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın!
Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın ilgi görüyor. Potanın Perisi olarak da adlandırılan Merve Aydın, Milli basketbolcudur. Peki, 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda! işte tüm cevaplar!
SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.