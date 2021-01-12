2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda!

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor, bu sene de çok ilgi görüyor. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın, en çok ilgi gören yarışmacılardan biri. Potanın Perisi Merve Aydın, performansıyla sosyal medyada merak ediliyor. Peki, 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın!