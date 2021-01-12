2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda!

12.01.2021 21:48 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:53
2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda!

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor, bu sene de çok ilgi görüyor. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın, en çok ilgi gören yarışmacılardan biri. Potanın Perisi Merve Aydın, performansıyla sosyal medyada merak ediliyor. Peki, 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın!

Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın ilgi görüyor. Potanın Perisi olarak da adlandırılan Merve Aydın, Milli basketbolcudur. Peki, 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda! işte tüm cevaplar!

SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Merve Aydın hangi takımda! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:58:44. #1.15#
title