2021 Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor İlayda Şeker gerçek mesleği ne?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl gönüllüler kadrosunda yarışacak olan İlayda Şeker'in yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.