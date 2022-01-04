2021 Steam ödülleri kazananları açıklandı!
Steam'de geçtiğimiz ay boyunca oy kullanımına açık olan 2021'in Steam ödülleri 10 kategoride sahiplerini buldu. 2021 yılının oyunu Resident Evil seçildi.
Valve, her yıl topluluk tarafından oylanan Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Yılın Oyunu ödülü Resident Evil Village'a gitti ve diğer bireysel kategori ödülleri Deathloop, Forza Horizon 5 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlara gitti.
Steam Ödülleri'nde bir oyunun 2021 takvim yılında piyasaya sürülmesi gerekmediğini belirtmek gerekir. Oylama daha yeni oyunları tercih etme eğiliminde olsa da, eski oyunlar da ödüllere hak kazanmaktadır ve bu da bazı sonuçlara yansır. Örneğin Aşkın Emeği ödülü, sürekli destek için övgüler verir. Bu yıl bu kategorinin kazananı, ilk kez 2011'de piyasaya sürülen Terraria oldu.
2021 Steam Ödülü kazananlarının tümü yakında sona erecek olan Steam Kış İndirimi'nde satışa sunuldu: 5 Ocak'ta saat 10:00'da PT/1 PM ET'de sona eriyor.
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- Valheim
- New World
- Cyberpunk 2077
- Resident Evil Village (Kazanan)
- Forza Horizon 5
- Sniper Elite VR
- Cooking Simulator VR (Kazanan)
- Medal Of Honor Above and Beyond
- I Expect You To Die 2
- Blair Witch VR
- Dota 2
- Terraria (Kazanan)
- Rust
- No Man's Sky
- Apex Legends
- Valheim
- Back 4 Blood
- Halo Infinite
- It Takes Two (Kazanan)
- Crab Game
- Psychonauts 2
- Subnautica Below Zero
- Little Nightmarres II
- Bright Memory Infinite
- Forza Horizon 5 (Kazanan)
- Inscryption
- Twelve Minutes
- Mooncage
- DEATHLOOP (Kazanan)
- Loop Hero
- World War Z Aftermath
- Naraka Bladepoint
- Nioh 2 (Kazanan)
- Age of Empires IV
- Battlefield 2042
- Marvel's Guardians of the Galaxy (Kazanan)
- Nier Replicant
- Persona 5 Strikers
- Guilty Gears Strive
- Demon Slayer
- Life is Strange True COlors
- Cyberpunk 2077 (Kazanan)
- Resident Evil Village
- Days Gone
- Mass Effect
- Unpacking
- Potion Craft
- Farming Simulator 22 (Kazanan)
- Townscaper
- Dorfromantik
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