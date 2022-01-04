2021 Steam ödülleri kazananları açıklandı!

Valve, her yıl topluluk tarafından oylanan Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Yılın Oyunu ödülü Resident Evil Village'a gitti ve diğer bireysel kategori ödülleri Deathloop, Forza Horizon 5 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlara gitti.

Steam Ödülleri'nde bir oyunun 2021 takvim yılında piyasaya sürülmesi gerekmediğini belirtmek gerekir. Oylama daha yeni oyunları tercih etme eğiliminde olsa da, eski oyunlar da ödüllere hak kazanmaktadır ve bu da bazı sonuçlara yansır. Örneğin Aşkın Emeği ödülü, sürekli destek için övgüler verir. Bu yıl bu kategorinin kazananı, ilk kez 2011'de piyasaya sürülen Terraria oldu.

2021 Steam Ödülü kazananlarının tümü yakında sona erecek olan Steam Kış İndirimi'nde satışa sunuldu: 5 Ocak'ta saat 10:00'da PT/1 PM ET'de sona eriyor.

YILIN OYUNU

Valheim

New World

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village (Kazanan)

Forza Horizon 5

YILIN VR OYUNU

Sniper Elite VR

Cooking Simulator VR (Kazanan)

Medal Of Honor Above and Beyond

I Expect You To Die 2

Blair Witch VR

AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

Dota 2

Terraria (Kazanan)

Rust

No Man's Sky

Apex Legends

ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two (Kazanan)

Crab Game

ÜSTÜN GÖRSEL STİL

Psychonauts 2

Subnautica Below Zero

Little Nightmarres II

Bright Memory Infinite

Forza Horizon 5 (Kazanan)

EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

Inscryption

Twelve Minutes

Mooncage

DEATHLOOP (Kazanan)

Loop Hero

KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN

World War Z Aftermath

Naraka Bladepoint

Nioh 2 (Kazanan)

Age of Empires IV

Battlefield 2042

EN İYİ OYUN MÜZİĞİ

Marvel's Guardians of the Galaxy (Kazanan)

Nier Replicant

Persona 5 Strikers

Guilty Gears Strive

Demon Slayer

ZENGİN HİKAYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

Life is Strange True COlors

Cyberpunk 2077 (Kazanan)

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect

ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN

Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22 (Kazanan)

Townscaper

Dorfromantik

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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