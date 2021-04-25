2021 Oscar adayları: Oscar ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler Oscar kazandı?
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2021 Oscar adayları: Oscar ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler Oscar kazandı?

2021 Oscar adayları: Oscar ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler Oscar kazandı?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Oscar adayları özel gecede ödülüne kavuşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen tören bu gece yapılacak. Peki, Oscar ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler Oscar kazandı?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Oscar adayları özel gecede ödülüne kavuşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen tören bu gece yapılacak. Peki, Oscar ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler Oscar kazandı? İşte detaylar haberimizde…

2021 OSCAR ADAYLARI: OSCAR ÖDÜLLERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla ekrana gelecek.

KİMLER OSCAR KAZANDI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkati çekiyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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