2021 okul nakil işlemleri açıldı mı? MEB nakil ve geçiş işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'dan duyurduğu nakil ve geçiş işlemleri hakkında araştırmalar sürüyor. 2021 okul nakil işlemleri açıldı mı? MEB nakil ve geçiş işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Okul nakil ve geçiş işlemlerinin ara dönemde ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Gündemde yer alan konuya Milli Eğitim Bakanlığı açıklama getirdi. 2021 okul nakil işlemleri açıldı mı?

2021 OKUL NAKİL İŞLEMLERİ AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz süreçte birçok veli için tartışma konusu haline gelen nakil işlemlerinin durdurulması ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. 81 ildeki eğitim kurumlarına gönderilen genelgeye göre okullarda nakil işlemleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgın sürecinde hareketliliği azaltmak ve riski düşürmek amacı ile eğitim kurumları arasındaki nakil işlemlerinin durdurulduğu hatırlatarak, süreçte yaşanan iyileşmeler ile nakil durdurma uygulamasının son bulduğu belirtildi.

ilk ve ortaokul öğrencilerinin nakil işlemlerinin yeniden açıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın nakil işlemlerinin başladığını duyurması üzerine birçok vatandaş geçiş işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

OKULLARDA NAKİL İŞLEMLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, öğrenci nakilleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."