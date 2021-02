2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar

Ocak sona erdi ve 2021'in ilk ayını özetlemenin zamanı geldi. , Ocak ayında en çok satış yapan oyunlar listesi yayınladı. Bunlardan 12 tanesi erken erişim ile listeye giriş yapan oyunlar oldu.

Ocak 2021'de Steam'de en çok satış yapan oyunlar

Yakuza 5 Remastered

Dyson Sphere Program

Mad Games Tycoon 2

Snowtopia: Ski Resort Tycoon

Yakuza 4 Remastered

King Arthur: Knight's Tale

Yakuza 3 Remastered

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

DEVOUR

Ghost Valley Bahuang

The Medium

Curious Expedition 2

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Journey to the Savage Planet

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Home Behind 2

Everspace 2

NIMBY Rails

Skul: The Hero Slayer

Heroes of the Three Kingdoms 8

Bu oyunlar, Steam'deki en çok satış yapan oyunlar Ocak listesidir. Oynama şansınız varsa - bu oyunlar hakkında ne düşündüğünüzü yorum olarak yazabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros