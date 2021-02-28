2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar

28.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:20
2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar

Ocak ayı sona erdi ve 2021'in ilk ayını özetlemenin zamanı geldi.

Ocak sona erdi ve 2021'in ilk ayını özetlemenin zamanı geldi. , Ocak ayında en çok satış yapan oyunlar listesi yayınladı. Bunlardan 12 tanesi erken erişim ile listeye giriş yapan oyunlar oldu.

Ocak 2021'de Steam'de en çok satış yapan oyunlar

Yakuza 5 Remastered

Dyson Sphere Program

Mad Games Tycoon 2

Snowtopia: Ski Resort Tycoon

Yakuza 4 Remastered

King Arthur: Knight's Tale

Yakuza 3 Remastered

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

DEVOUR

Ghost Valley Bahuang

The Medium

Curious Expedition 2

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Journey to the Savage Planet

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Home Behind 2

Everspace 2

NIMBY Rails

Skul: The Hero Slayer

Heroes of the Three Kingdoms 8

Bu oyunlar, Steam'deki en çok satış yapan oyunlar Ocak listesidir. Oynama şansınız varsa - bu oyunlar hakkında ne düşündüğünüzü yorum olarak yazabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Mustafa Yumlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 16:23:28. #1.16#
title