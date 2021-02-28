2021 Ocak ayında Steam'de en çok satış yapan oyunlar
Ocak ayı sona erdi ve 2021'in ilk ayını özetlemenin zamanı geldi.
Ocak sona erdi ve 2021'in ilk ayını özetlemenin zamanı geldi. , Ocak ayında en çok satış yapan oyunlar listesi yayınladı. Bunlardan 12 tanesi erken erişim ile listeye giriş yapan oyunlar oldu.
Ocak 2021'de Steam'de en çok satış yapan oyunlar
Yakuza 5 Remastered
Dyson Sphere Program
Mad Games Tycoon 2
Snowtopia: Ski Resort Tycoon
Yakuza 4 Remastered
King Arthur: Knight's Tale
Yakuza 3 Remastered
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy
DEVOUR
Ghost Valley Bahuang
The Medium
Curious Expedition 2
Utawarerumono: Prelude to the Fallen
Journey to the Savage Planet
Ender Lilies: Quietus of the Knights
Home Behind 2
Everspace 2
NIMBY Rails
Skul: The Hero Slayer
Heroes of the Three Kingdoms 8
Bu oyunlar, Steam'deki en çok satış yapan oyunlar Ocak listesidir. Oynama şansınız varsa - bu oyunlar hakkında ne düşündüğünüzü yorum olarak yazabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros