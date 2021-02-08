2021 Ocak ayında en çok rağbet gören PlayStation oyunları: CoD Black Ops War
Ocak ayında en çok indirilen ve ilgi gören PlayStation oyunları Call Of Duty:Black Ops Cold War ve FIFA 21 oldu.Hitman 3 ise daha geç çıkmasına rağmen en çok indirilen ikinci oyun konumunda. Ocak 2021'de Playstation'da en çok indirilen oyunlar neler?
Call Of Duty:Black Ops Cold War ve FIFA 21 en çok merak duyulan oyunlar silsilesinde bulunuyor. En çok indirilen oyunlar olan bu iki oyun en çok indirme oranını ise Ocak ayında sırasıyla ABD ve Avrupa'da aldı. PlayStation 5'de en çok indirilen ikinci oyun ise, geç piyasaya sürülmesine rağmen Hitman 3 oldu. GTA 5 deiki kulvarda da en çok indirilen ikinci oyun olarak yerini aldı.
Call Of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım 2021'de yayınlanır yayınlanmaz ABD'de PS5, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde PS4 için en çok indirilen oyun oldu. 5 Ekim de yayınlanan FIFA 21 ise en çok tık alan beğenilen oyun oldu. Avrupa'da PS5 konumunda bulunan oyun piyasada PS4 için en çok indirilen oyun oldu.
Beat Sabre, PSVR'nin yayınladığı grafiğe göre en çok indirilen oyun oldu:Beat Sabre 21 Mayıs 2019'da yayınlanmıştı. Job Simulator ise hem Avrupa hem ABD'de yayınlanan oyun olarak Beat Sabre'nin arkasından geliyor. Job Simulator 13 Ekim 2016'da yayınlanmıştı.Ücretsiz oynanılan oyunlara gelecek olursak, Rocket League, Call Of Duty: Warzone ve Fornite, Avrupa ve ABD'de kendisine listeden geniş bir yer buldu.
BÖLGELERE GÖRE 2021 OCAK AYI PLAYSTATION İNDİRMELERİ
PS Store Ocak İndirme Tablosu – ABD – PS5
- Hitman 3
- Assassin's Creed Valhalla
- Call Of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- No Man's Skiy
- Demoun's Souls
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Rainbow Six Siege
PS Store Ocak İndirme Tablosu – ABD – PS4
- The Forest
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Gang Beasts
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- ARK: Survival Evolved
- Minecraft
- NBA 2K21
- GTA 5
- Madden NFL 21
- Red Dead Redemption 2
PS Store Ocak İndirme Tablosu – Avrupa – PS4
- The Crew 2
- Fall Guys
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Red Dead Redemption 2
- Gran Turismo Sport
- FIFA 21
- ARK: Survival Evolved
- Minecraft
- The Forest
- GTA 5