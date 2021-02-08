2021 Ocak ayında en çok rağbet gören PlayStation oyunları: CoD Black Ops War

Ocak ayında en çok indirilen ve ilgi gören PlayStation oyunları Call Of Duty:Black Ops Cold War ve FIFA 21 oldu.Hitman 3 ise daha geç çıkmasına rağmen en çok indirilen ikinci oyun konumunda. Ocak 2021'de Playstation'da en çok indirilen oyunlar neler?

Call Of Duty:Black Ops Cold War ve FIFA 21 en çok merak duyulan oyunlar silsilesinde bulunuyor. En çok indirilen oyunlar olan bu iki oyun en çok indirme oranını ise Ocak ayında sırasıyla ABD ve Avrupa'da aldı. PlayStation 5'de en çok indirilen ikinci oyun ise, geç piyasaya sürülmesine rağmen Hitman 3 oldu. GTA 5 deiki kulvarda da en çok indirilen ikinci oyun olarak yerini aldı.

Call Of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım 2021'de yayınlanır yayınlanmaz ABD'de PS5, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde PS4 için en çok indirilen oyun oldu. 5 Ekim de yayınlanan FIFA 21 ise en çok tık alan beğenilen oyun oldu. Avrupa'da PS5 konumunda bulunan oyun piyasada PS4 için en çok indirilen oyun oldu.

Beat Sabre, PSVR'nin yayınladığı grafiğe göre en çok indirilen oyun oldu:Beat Sabre 21 Mayıs 2019'da yayınlanmıştı. Job Simulator ise hem Avrupa hem ABD'de yayınlanan oyun olarak Beat Sabre'nin arkasından geliyor. Job Simulator 13 Ekim 2016'da yayınlanmıştı.Ücretsiz oynanılan oyunlara gelecek olursak, Rocket League, Call Of Duty: Warzone ve Fornite, Avrupa ve ABD'de kendisine listeden geniş bir yer buldu.

BÖLGELERE GÖRE 2021 OCAK AYI PLAYSTATION İNDİRMELERİ

PS Store Ocak İndirme Tablosu – ABD – PS5

Hitman 3

Assassin's Creed Valhalla

Call Of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

No Man's Skiy

Demoun's Souls

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Rainbow Six Siege

PS Store Ocak İndirme Tablosu – ABD – PS4

The Forest

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Gang Beasts

Call of Duty: Black Ops Cold War

ARK: Survival Evolved

Minecraft

NBA 2K21

GTA 5

Madden NFL 21

Red Dead Redemption 2

PS Store Ocak İndirme Tablosu – Avrupa – PS4