2021 Ocak ayı enflasyon oranı nedir? 2021 Ocak ayı enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranı nedir?
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2021 Ocak ayı enflasyon oranı nedir? 2021 Ocak ayı enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranı nedir?

03.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:22
2021 Ocak ayı enflasyon oranı nedir? 2021 Ocak ayı enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranı nedir?

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre yılın ilk ayında enflasyon yüzde 1,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 14,97 oldu. Peki, 2021 Ocak ayı enflasyon oranı nedir? 2021 Ocak ayı enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranı nedir?

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre yılın ilk ayında enflasyon yüzde 1,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 14,97 oldu. Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26.77 ile mandalina oldu. Karnabahar fiyatları ise yüzde 45.79 azaldı. Peki, 2021 Ocak ayı enflasyon oranı nedir? 2021 Ocak ayı enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranı nedir? İşte detaylar haberimizde...

2021 OCAK AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre yılın ilk ayında enflasyon yüzde 1,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 14,97 oldu. Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26.77 ile mandalina oldu. Karnabahar fiyatları ise yüzde 45.79 azaldı.

Ocak ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyordu.

2021 OCAK AYI ENFLASYONU NEDİR?

TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26.77 ile mandalina oldu. Karnabahar fiyatları yüzde 45.79 azaldı.

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