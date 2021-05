2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu

Çin temsilcisi Royal Never Give Up, 11 profesyonel League of Legends bölgesinin şampiyonlarının katılımıyla gerçekleşen MSI 2021'de şampiyonluğu gögüsledi. MSI 2021'in sona ermesinin ardından gözler merakla beklenen 2021 Dünya Şampiyonası'na çevrildi. Riot Games, Dünya'nın en iyi League Of Legends Espor takımlarını bir araya getirecek 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nin 6 Kasım'da gerçekleşeceğini açıkladı.