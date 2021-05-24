2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu
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2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu

2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu
Bültenler / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Çin temsilcisi Royal Never Give Up, 11 profesyonel League of Legends bölgesinin şampiyonlarının katılımıyla gerçekleşen MSI 2021'de şampiyonluğu gögüsledi. MSI 2021'in sona ermesinin ardından gözler merakla beklenen 2021 Dünya Şampiyonası'na çevrildi. Riot Games, Dünya'nın en iyi League Of Legends Espor takımlarını bir araya getirecek 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nin 6 Kasım'da gerçekleşeceğini açıkladı.

MSI 2021 finali Kore temsilcisi DWG KIA ve Çin temsilcisi Royal Never Give Up arasında 23 Mayıs'ta gerçekleşti. Kıran kırana geçen beş maçlık seride 3 - 2'lik skorla MSI 2021 kupasını kaldıran taraf Royal Never Give Up oldu.

Her yıl takımların Sihirdar Kupası için mücadele ederek şampiyonluğu bölgelerine götürmeye çalıştığı Dünya Şampiyonası Finali'yle ilgili ise Riot Games, 6 Kasım tarihinde Çin'in önde gelen yenilik ve teknoloji merkezi Shenzhen'deki Universiade Sports Centre'da gerçekleşeceğini açıkladı.

İKİNCİ KEZ MSI ŞAMPİYONU ROYAL NEVER GIVE UP

MSI kupasını da müzesine götürmek isteyen 2020 Dünya Şampiyonu Kore temsilcisi DWG KIA ve 2018 MSI şampiyonu Royal Never Give Up arasında gerçekleşen final karşılaşmaları Mastercard'ın sunduğu Açılış Şovu ile başladı. Kıran kırana geçen final serisinde mücadele beşinci maça kadar uzadı. Royal Never Give Up serinin beşinci karşılaşmasında rakibinin bütün hamlelerine ustalıkla karşılık vererek MSI 2021 şampiyonu olmayı başardı. Böylelikle Çin bölgesi üçüncü, Royal Never Give Up ise ikinci defa MSI kupasına uzandı.

2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu

2021 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA 60.334 KİŞİLİK STADYUM EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

MSI 2021'in sona ermesinin ardından gözler merakla beklenen 2021 Dünya Şampiyonası'na çevrildi. Riot Games, 2021 Dünya Şampiyonası'nın Çin Süper Ligi'nde mücadele eden profesyonel futbol takımı Shenzhen F.C.'nin de evi konumunda olan 60.334 kişilik Shenzhen'deki Universiade Sports Centre'da gerçekleşeceğini açıkladı. Shenzhen, Çin'in beşinci en büyük şehri ve Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen finans merkezi konumunda.

2021 DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN LOL ESPORU'NU ŞEKİLLENDİRECEK

2021 Dünya Şampiyonası'yla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, "Bu yıl 2021 Dünya Şampiyonası'yla eğlencenin ve sporun sınırlarını zorlamanın yanı sıra önümüzdeki 10 yılın LoL Esporu'nu şekillendirecek olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Shenzhen, içinde barındırdığı binlerce yüksek teknoloji şirketi ve girişimlerle Çin'in en rekabetçi ve yenilikçi şehri. Dolayısıyla buranın final karşılaşmalarımızı gerçekleştirmek için mükemmel bir yer olduğunu düşündük." dedi.

2021 MSI Şampiyonu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yeri ve zamanı belli oldu

GEÇMİŞTE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN SEMBOLLEŞMİŞ MEKANLAR

Shenzhen'deki Universiade Sports Centre, geçmişte Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan diğer sembolleşmiş mekânlar arasındaki yerini alacak. Dünya Şampiyonası daha önce, 2020 yılında Çin'deki Şanghay Stadyumu , 2019'da Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena, 2018'de Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Munhak Stadyumu, 2017'de Çin'in Pekin şehrindeki Pekin Ulusal Stadyumu, 2016'da ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden ve 2014'de Güney Kore'nin Seul şehrindeki Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda gerçekleşmişti.

Kaynak: Bültenler / Şimal Güdüm

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