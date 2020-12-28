2021 Memur maaşları ne kadar olacak? 2021 öğretmen, polis, hemşire maaşı kaç TL? Memur maaşı zamları detayları!

Asgari ücretin açıklanmasından sonra gündeme gelen memur maaşları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 2021 memur maaşları hakkında merak edilen soruların cevaplarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. 2021 öğretmen, polis, hemşire maaşı kaç TL? 2021 Memur maaşları ne kadar olacak?

Yeni yıla az bir süre kala merak edilenler arasında yer alan memur maaşları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Memurlara verilen zamlarda sabit oran yansımasına rağmen, bazı memur sınıflarında bu oran farklılık gösteriyor. Memur maaşları ne kadar olacak? 2021 enflasyon oranı nedir, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak.Bu tahminler gerçekleşirse 570,48 TL'ye kadar varan bir zam yaşanacak.En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan bin 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek.2021'de aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 905 ya da 3 918 TL'ye yükselecek.

2021 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.

2021 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Başkomiser maaşının 6580 liradan 7 bin 047 liraya yükselmesi bekleniyor.

2021 BEKÇİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?



Çarşı ve Mahalle Bekçisi (9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 liraya çıkması bekleniyor.

2021 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.

2021 MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor.