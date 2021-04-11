2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi hangi ay yatacak?
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2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi hangi ay yatacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi hangi ay yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından merak edilen emekli ikramiyeleri hangi ay ve gün hesaba yatacak? Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi yatacağı tarih açıklandı mı?

2021 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi açıklandı. Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün hesaba yatacak? Hangi bankalardan ikramiye alınabilir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç tl olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık."

"3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapanan her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir."

Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs ayı başında ve Temmuz ayı ortasında ödenecektir.

KURBAN BAYRAMI 2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'ndaki ödemeler Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemeleri ise Temmuz ortasında gerçekleşecektir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:29:23. #1.15#
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