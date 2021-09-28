İtfaiye teşkilatının yıl dönümü olarak kutlanan İtfaiyecilik Haftası, Yangından Korunma Haftası ve İtfaiyeciler Haftası olarak da adlandırılır. İtfaiye teşkilatının yaş gününü kutladığı İtfaiyecilik Haftası kapsamında her yıl etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, 2021 İtfaiye haftası ne zaman? İtfaiyeciler haftası nedir, ne zaman kutlanır? Tulumbacılar kimdir? Ayrıntılar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021 İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim aralığında kutlanan İtfaiyecilik Haftası, Yangın Haftası olarak da anılır ve kutlanır. Bu hafta aralığında yayın organları ile halka, okullarda öğrencilere yangının zararları anlatılır. Buna ek olarak yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler halka belirtilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yangından Korunma Haftası ya da İtfaiyecilik Haftası 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasındaki haftada kutlanır.

İTFAİYECİLER HAFTASI NEDİR?

Ülkemizde 25 Eylül haftası, Yangın Haftası olarak kutlanır. Bu hafta boyunca halk bu konuda bilgilendirilir.

TULUMBACILAR KİMDİR?

Ülkemizde itfaiye örgütü kurulmadan önce biri, Fransa'da gördüğü Didon denilen yangın tulumbasından esinlenerek, ilk yangın söndürme aracını ortaya çıkardı. Tulumbayı taşıyan, yangını söndüren kişilere ise Tulumbacı denirdi. Her mahallenin tulumbacıları ayrıydı ve kentin bir yerinde yangın çıkınca, tulumbacılar, tulumbalarını sırtlarına alır, bağıra bağıra koşarak yangın yerine giderlerdi.

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