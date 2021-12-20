2021'in son istişare toplantısı yapıldı - Haberler
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2021'in son istişare toplantısı yapıldı

2021'in son istişare toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Personel istişare ve bilgilendirme' toplantılarının sonuncusu konferans salonunda gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Personel istişare ve bilgilendirme' toplantılarının sonuncusu konferans salonunda gerçekleştirildi.

2021 yılı Aralık ayı "Personel İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı" İl Müftülük Konferans salonunda yapıldı. Müftü Rüstem Can'ın başkanlığında, yapılan toplantıya müftü yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları ve merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Düzce'de ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. Toplantı da genel bir değerlendirme konuşması yapan İl Müftüsü Rüstem Can personelin görüş ve önerilerini dinledi. - DÜZCE

2021'in son istişare toplantısı yapıldı

2021'in son istişare toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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