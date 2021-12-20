2021'in hacamatta son ' Altın Günü' yarın

KAYSERİ 5 bin yıllık hacamat tedavisi ile ilgili bilgiler veren Dr. Selim Engez, rivayetlere göre hicri ayın 15'inin Salı gününe denk gelmesine ' Altın Gün' denildiğini, 21 Aralık'ın 2021 yılının son altın günü olduğunu ve bugün de hacamat tedavisinin daha faydalı olacağının rivayet edildiğini söyledi.

Hicri yıla göre altın gün sayısının yıllara göre değiştiğini söyleyen Dr. Selim Engez, " 2021 yılında 30 Mart Salı günüydü. O bir altın gündü. İkincisi 27 Temmuz'du yine Salı günüydü ve 21 Aralık Salı günü de üçüncü altın günü var 2021 yılının. Bazı yıllarda bu değişmekle beraber 2-3 tane altın gün oluyor. Altın günün özelliği şu, İslam Tıbbında Salı günü olması ve hicri ayın da 17'sinin olması birleşince buna altın gün deniyor. Rivayetlerde altın günde yapılan hacamatın çok daha değerli olduğu, sağlık açısından çok daha faydalı olduğu söylenmekte" dedi.

Hacamatın vücuttaki ağır metalleri uzaklaştırdığını ve birçok faydası olduğunu söyleyen Engez, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hacamat öncelikle sünnet bir uygulama bunu söylemek gerekiyor. Rivayetlerde peygamber efendimizin hacamat yaptırdığı ve önererek teşvik ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda modern tıp da hacamatın mekanizmalarını artık yavaş yavaş öğreniyor. En basit haliyle hacamat vücuda tatbikat yaptırmak demektir, bağışıklık sistemini güçlendirmek demektir. Hacamatın bir başka özelliği de detokstur. Ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Hem ucuz, hem güvenli hem de pratik bir detoks yöntemidir. 2021 yılının son altın günü 21 Aralık Salı günü. Vatandaşlarımız da bu günü kaçırmasınlar ve özellikle doktorlar tarafından yapılan hacamatları tercih etsinler."