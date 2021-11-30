2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni
Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda açılış töreninden detaylar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin stada gelişi Tribünden detaylar DOHA - Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası'nın A grubu maçında Katar...
Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda açılış töreninden detaylar
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin stada gelişi
Tribünden detaylar DOHA - Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası'nın A grubu maçında Katar ile Bahreyn, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma öncesi açılış töreni düzenlendi.