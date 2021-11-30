2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni - Haberler
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2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni

AA - Haberler | Güncel

Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda açılış töreninden detaylar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin stada gelişi Tribünden detaylar DOHA - Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası'nın A grubu maçında Katar...

Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda açılış töreninden detaylar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin stada gelişi

Tribünden detaylar DOHA - Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası'nın A grubu maçında Katar ile Bahreyn, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma öncesi açılış töreni düzenlendi.

2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni

2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni

2021 FIFA Arap Kupası açılış töreni

AA - Son Dakika Haberleri

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