2021 EUS ne zaman? EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre EUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği EUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? EUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?