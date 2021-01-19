2021 EUS ne zaman? EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
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2021 EUS ne zaman? EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

19.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:40
2021 EUS ne zaman? EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre EUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği EUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? EUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?

ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında EUS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? EUS ne zaman, saat kaçta olacak?

2021 EUS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında EUS sınavı 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 15 Ekim 2021 tarihinde açıklanacaktır.

EUS sınav başvuru tarihleri 10 Ağustos 2021 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 26 Ağustos 2021 tarihidir.

EUS2021 SINAV TARİHLERİ

2021-EUS : 26 Eylül 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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