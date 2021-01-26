2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2021 EKPSS kura sonuç sorgulama ekranı
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2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2021 EKPSS kura sonuç sorgulama ekranı

26.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:19
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2021 EKPSS kura sonuç sorgulama ekranı

Gündemden düşmeyen bir konu olan 2021 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanması binlerce vatandaş tarafından bekleniyor. Peki, 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçları açıklandı.

Memur olabilmek için EKPSS tercih sonuçları açıklamasını bekleyen pek çok aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyordu. EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi merak konusu olmuştu. Adaylar günlerdir "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

2021 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKPSS KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM

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