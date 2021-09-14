2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu? - Haberler
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2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu?

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2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kazanmasının ardından, 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kazandı. Bu haberin ardından internet kullanıcıları 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu? Peki, 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü ne demektir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim vermektedir? Detaylar haberimizde…

2021 DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ NEDİR?

2003 yılında beri iki yılda bir Dünya Belediye Başkanı ödülü, Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından oylamaya açılarak verilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2021 DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü Gençlik Parkı'nda düzenlenen bir kutlama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazandığı açıklandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AA'nın aktardığı habere göre; vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber: 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülü nedir? 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kim veriyor? 2021 Dünya Belediye Başkanı kim oldu? - Haberler
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