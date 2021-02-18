2021 dini günler ve kandiller takvimi? Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman?
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2021 dini günler ve kandiller takvimi? Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman?

18.02.2021 08:06 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:11
2021 dini günler ve kandiller takvimi? Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman?

Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2021 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.B

UGÜN KANDİL Mİ?

2021 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 18 Şubat Perşembe tarihindedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başladı. Üç aylardaki ilk kandil Regaip kandilidir. Regaip kandili 18 Şubat Perşembe günüdür. Perşembe akşamını Cuma'ya bağlayan gece Regaip gecesidir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar.

2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ

2021 dini günler ve kandiller takvimi? Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman?
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