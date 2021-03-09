2021'deki en heyecanlı espor turnuvaları

Bir çok oyun turnuvaları düzenlenecek olan turnuvada oyunseverler en az izleyiciler kadar heyecanlı ve meraklı vaziyette. İşte sizler için derlediğimiz oyun turnuvaları...

FORTNITE DÜNYA KUPASI

Fortnite, video oyunu kategorisine çıktığı ilk andan beri son senelerin en kapsamlı oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyun içinbahise girerseniz, tote sizin yönünüze doğru gelecek ve sadece sektörü kasıp kavurmakla kalmayacak, bu sebepten ötürü Fortnite'ın dünyadaki en iyi oyun turnuvalarından biri olması hiçte tesadüf değil. Turnuvaya katılmak için bir çok teşvik de verilmiş durumda. Son turnuvaya isteyen bütün oyuncular katılabilir, bunun yanı sıra oyuncular haftalık oyunlara 1 milyon $ 'a katılabilir ve toplam ödül havuzu 30 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda.

FIFA EWORLD KUPASI

FIFA önemli bir oyun yelpazesine sahip konumda. Oyuncular tarafından en çok oynan oyunlar arasına giren FIFA serisi oldukça önemli bir yere sahip durumda. Şampiyona 2004'teki başlangıcından bu yana dünyanın en iyi bir turnuva formatı haline geldi. Youtube, Twitch ve bunun yanı sıra bazı ülkelerin TV kanallarında bile yayınlanmış durumda.

CALL OF DUTY VE COUNTER-STRIKE ŞAMPİYONALARI

Bu iki popüler oyun en çok oynanan oyunlar arasında kendine yer bulmaktadır. Savaş oyunları kapsamında önemli bir konuma sahip olan Call of Duty ve Counter Strike iki mega oyun kategorisinde en çok aranan ve oynanan oyunlardır. Son derece rekabetçi oyun platformu ve çevrimiçi sahneleri, daha fazla bölgesel yarışmaları ve beklenildiği gibi sadece en iyi oyuncuların kullanımına sunulan kendi uluslararası turnuvaları var.

AŞAĞIDAKİ YARIŞMA TURNUVALARIDA İZLEMEYE DEĞER TÜRDEN: