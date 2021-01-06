2021 AÖF sınav tarihleri! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2021 bahar dönemi eğitimleri başladı. Açık Öğretim Fakültesi'ne yeni başlayan ya da devam eden öğrenciler çevrimiçi olarak uzaktan derslerini aldılar. 2021 AÖF sınav tarihleri! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) üniversiteyi dışarıdan okumak ya da ikinci bir üniversite bitirmek, diploma sahibi olmak için sunulan uzaktan eğitim programıdır. Öğrenciler vize tarihleri yaklaştıkça AÖF sınav tarihleri açıklandı mı diye merak ediyor. Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı! İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri!

AÖF SINAV TARİHLERİ

2021 SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Çevrim İçi Dönem Sonu Sınavı: 16-17-18 Ocak 2021, 23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021