2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF ders seçimi ne zaman?
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2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF ders seçimi ne zaman?

15.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:22
2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi bugün başlıyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

KAYIT YENİLEME UYARISI!

• Kayıt yenileme işlemleri 15 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Ders Seçimi(Ekle/Sil)" otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

• Ders seçimi (ekle/sil) yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmayacak ve kaydınız yenilenmeyecektir.

• Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminizde değişiklik yapmak isterseniz 15 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında "Ders Seçimi(Ekle/Sil)" otomasyonu bağlantısından işlem yapabilirsiniz.

Duyuru

10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 10. maddesinin 3. bendine göre iki yükseköğretim programında okuyanlardan en son kaydını Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarından birisine yaptırmış ve 15 - 26 Şubat 2021 tarihlerinde 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler ₺38.50 Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını kayıt yenileme tutarları ile birlikte ödeyeceklerdir.

Diğer yükseköğretim programından mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde, YÖKSİS'te birden fazla öğrenciliği görünenlerin ₺38.50 Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce mezun olduğu/ilişik kestiği üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelleştirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin 26 Şubat 2021 tarihinden sonra yapacakları itirazlar ve iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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