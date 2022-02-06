2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması - Haberler
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2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması

AA - Güncel
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Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın final maçında, Mısır ile Senegal milli takımları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda karşılaştı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın final maçında, Mısır ile Senegal milli takımları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda karşılaştı. Mısırlı taraftarlarda Başkent Kahire'deki meydanlarda toplanarak takımlarını destekledi.

2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması

2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması

2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması

AA - Güncel

Kamerun, Senegal, Afrika, Mısır, Güncel, Haber

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