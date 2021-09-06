2021 Açık Öğretim sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Peki, 2021 Açık Öğretim sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak?

Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili araştırmalar devam etmekte. Sınava katılım gösterecek binlerce kişi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. Peki, 2021 Açık Öğretim sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

2021 AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak yapılacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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AÖL EK SINAV VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ek sınav takvimi duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nin http://aol.meb.gov.tr/ internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı;

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAVINA AİT KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 9-13 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

EK SINAV ise 16-20 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE ( ÇEVRİM İÇİ ) OLARAK YAPILACAKTIR.

(Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.)

Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.