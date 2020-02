2020 YKS başvuruları başladı! ÖSYM sınava girişte para, alyans ve piercing kabul edecek!

06.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 YKS sınavına öğrenciler artık, sade alyans, piercing, para ve anahtarlıksız anahtar gibi araçlarla girebilecek. Taşlı, süslü takılarla giriş ise yasak. Şeffaf, numaralı gözlükler haricinde gözlükle sınava giriş yapılamıyor. İşte detaylar...

2020 YKS başvurusu için tıklayın...

SINAVA GİRİŞTE YASAK EŞYALAR NELER?

ÖSYM, 2020 YKS sınavından hemen önce, yayımladığı başvuru kılavuzunda emanet eşyada sorun olabileceği de gözetilerek, sınava girişte bulunmaması gereken eşyaları güncelledi. Buna göre adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla giriş yapılamayacak.

YKS 2020 başvuru kılavuzu için tıklayın...