2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı
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2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı

26.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:04
2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı

BURSA'lı avukat Özgür Atabay'ın (41) 2020 yılında yurt dışından satın alıp getirdiği otomobiline, 2019 yılına ait ceza geldi.

BURSA'lı avukat Özgür Atabay'ın (41) 2020 yılında yurt dışından satın alıp getirdiği otomobiline, 2019 yılına ait ceza geldi. İstanbul'daki 15 Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza yazılan Atabay, meslektaşı Anıl Okan Şen aracılığıyla dava açtı. Avukat Şen, "Böyle şeyler yaşayan insanlara sürekli yardımcı olurken kendisinin de aynı şeyi yaşaması onu güldürdü" dedi.

Bursa Barosu avukatlarından Özgür Atabay, 2020 yılında yurt dışından lüks bir otomobil satın alıp, Türkiye'ye getirdi. Atabay, geçen cumartesi günü gelen tebligatta otomobiline ceza yazıldığını gördü. 10 Kasım 2019'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL 50 kuruş ceza kesildiğini gören Atabay, durumu meslektaşı Anıl Okan Şen'de anlattı. 2 avukat arkadaş, adliyeye giderek, dava açtı.

'KOMİK BİR ANI OLARAK KALACAK ARAMIZDA'

Atabay'ın avukatı Şen, müvekkilinin satın aldığı otomobilin ilk tescil tarihi ile ceza tutanağındaki tarih arasında fark olduğunu söyledi. Şen, "Kaçak geçişle ilgili müvekkilime bir idari işlem yapılmış. Cumartesi günü arayıp, 10 Kasım 2019 tarihinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçtiğini söyledi. Ben de gayet olağan karşılayıp, bunun normal olduğunu bazen HGS sistemlerinin para çekmediğini söyledim. Bunun üzerine bana aracı ne zaman aldığını hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Bu soru üzerine aracı 2020 yılında aldığımızı hatırladım. Ruhsatı kontrol ettik. Aracın ilk tescil tarihi 25 Ağustos 2020. Araç yurt dışından getirildi ve daha önce hiç kimse tarafından kullanılmadı. Tutanak ve ruhsatı karşılaştırdığımızda böyle bir idari yaptırım uygulanmasının mümkün olmayacağından emin olduk ve sulh ceza mahkemesine gerekli itirazlarımızı yaptık. Tutanakta ödememiz gereken 10 lira 50 kuruş geçiş ücreti ile 42 lira da idari para cezası ekleyip toplamda 52 lira 50 kuruşluk bir ödeme tarafımıza tebliğ edildi. Davamızı açtık, sunduğumuz evraklarla haklılığımız ortada sonucunu tahmin ediyoruz. Fakat burada ödenecek ceza miktarları önemli değil. Müvekkilim de avukat ve bu olayı duyduğunda çok güldü. Böyle şeyler yaşayan insanlara sürekli yardımcı olurken kendisinin de aynı şeyi yaşaması onu güldürdü. Komik bir anı olarak kalacak aramızda" diye konuştu.

2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı
2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı
2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı
2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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