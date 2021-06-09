2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
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2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mavi bayraklı İnkumu plajında 2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar 2021 yılının yaz sezonu için yeniden göreve başladı.

Mavi bayraklı İnkumu plajında 2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar 2021 yılının yaz sezonu için yeniden göreve başladı.

3 ayrı noktada mavi bayrak alan İnkumu plajında Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 13 kişilik Cankurtaran ekibi 9 Haziran itibariyle göreve başladı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın İnkumu'nda basın mensuplarıyla beraber göreve başlayan Cankurtaran ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. 2020 yılı yaz sezonunda cankurtaranlar sayesinde 376 kişinin boğulmaktan kurtarıldığını ifade eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İnkumu'nda 4 ay boyunca çok sıkı bir turizm sezonu yaşanıyor. Tabi denizimiz Karadeniz. Çeken akıntıların olduğu bir yer. Zaman zamanda bunların sıkıntısı oluyor. Arkadaşlarımız çok tecrübeli. Hepsi gümüş bröveli. Gümüş brövesi olmayan zaten denizlerimizde görev yapamıyorlar. Burada eylül sonuna kadar görevlerini yerine getirecekler. Geçen sene 376 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Biz göreve geldiğimizde 3 cankurtaran arkadaşımız vardı. Biz bunu 13'e kadar çıkarttık. Her şeyi standarda oturttuk. Bir can çok önemli diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımız burada göreve devam edecekler bizlerde lojistik destekleri vereceğiz." dedi.

Başkan Akın ayrıca çeken akıntıya karşı uyarı amaçlı 40 bin adet broşür bastırıldığını ve bu broşürlerinde sezon boyunca dağıtılarak vatandaşların uyarılacağını söyledi. - BARTIN

2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
2020 yılında 376 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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