2020'yi kabusa çeviren olaylar

3 milyardan fazla hayvanın zarar gördüğü Avustralya yangınları... Beyrut'u savaş alanına çeviren patlama... Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümü... ve tabii ki, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını.... 2020, tüm dünyada 'felaketler yılı' olarak tarihe geçti.