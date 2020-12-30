2020'yi kabusa çeviren olaylar
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2020'yi kabusa çeviren olaylar

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:47

3 milyardan fazla hayvanın zarar gördüğü Avustralya yangınları... Beyrut'u savaş alanına çeviren patlama... Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümü... ve tabii ki, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını.... 2020, tüm dünyada 'felaketler yılı' olarak tarihe geçti.

DUVAR - 3 milyardan fazla hayvanın zarar gördüğü Avustralya yangınları... Beyrut'u savaş alanına çeviren patlama... Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümü... ve tabii ki, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını.... 2020, tüm dünyada 'felaketler yılı' olarak tarihe geçti. İşte, 2020'yi dünyada 'kabusa çeviren' olaylar...

2020'yi kabusa çeviren olaylar

Kaynak: DailyMotion.com

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