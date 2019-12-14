2020'yı 'eylem yılı' ilan eden Greta Thunberg: Artık yoruldum

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:02

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg yorulduğunu duyurdu. 2020'yi 'eylem yılı' olarak ilan eden genç aktivist, dinlendikten sonra 'küresel emisyon eğrisini bükmek' için kararlı olduğunu dile getirdi.



Greta Thunberg, öncülüğünü yaptığı "Gelecek için cuma' eylemlerinin katılmak için geldiği İtalya'nın Torino kentinde gazetecilere yorulduğunu belirtti ve Noel bayramı sonrası tatil yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle