2020'yı 'eylem yılı' ilan eden Greta Thunberg: Artık yoruldum
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2020'yı 'eylem yılı' ilan eden Greta Thunberg: Artık yoruldum

16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg yorulduğunu duyurdu. 2020'yi 'eylem yılı' olarak ilan eden genç aktivist dinlendikten sonra 'küresel emisyon eğrisini bükmek' için kararlı olduğunu dile getirdi.

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:02
2020'yı 'eylem yılı' ilan eden Greta Thunberg: Artık yoruldum

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti yorulduğunu duyurdu. 2020'yi 'eylem yılı' olarak ilan eden genç aktivist, dinlendikten sonra 'küresel emisyon eğrisini bükmek' için kararlı olduğunu dile getirdi.


Greta Thunberg, öncülüğünü yaptığı "Gelecek için cuma' eylemlerinin katılmak için geldiği İtalya'nın Torino kentinde gazetecilere yorulduğunu belirtti ve Noel bayramı sonrası tatil yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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