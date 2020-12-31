2020'ye veda pozu
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2020'ye veda pozu

31.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:37
2020'ye veda pozu

Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan Salma Hayek, bitmek üzere olan 2020 yılını da iyi dileklerle uğurladı.

Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan Salma Hayek, bitmek üzere olan 2020 yılını da iyi dileklerle uğurladı. 54 yaşındaki Hayek, Instagram sayfasında fuşya rengi bikini ve ona uygun renkte bir tunikle çekilen bir pozunu paylaştı. Fotoğraf için görüntüsünü güneş gözlüğü ve bir de şapkayla tamamladı Hayek.İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocu annesi Hayek, paylaşımında " 2020'nin son günleri. Doğayla iletişim içinde bulunduğum ve sağlıklı olduğum için daha fazla minnettar olamazdım" mesajını yazdı.Salma Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi Salma Hayek'in de yeni yılını kutları ve iyi dileklerini belirtti. Yorum yapan takipçilerin en çok üzerinde durduğu ayrıntı da Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması oldu.Nerede olduğu belirtmeyen ama paylaşımlarından, ailesiyle birlikte yeni yılı karşılamak üzere tropikal bir bölgeye gittiği anlaşılan Hayek daha sonra da dondurma yerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı. Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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