2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Mesaleden görüntüler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda katılan Kanada Olimpiyat takımına destek kapsamında, British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Jack Poole Plaza çevresinde meşaleler yakıldı.

Mesaleden görüntüler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda katılan Kanada Olimpiyat takımına destek kapsamında, British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Jack Poole Plaza çevresinde meşaleler yakıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı - Haberler
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