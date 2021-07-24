2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kanada Milli Takımına destek için Vancouver'da meşale yakıldı
Mesaleden görüntüler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda katılan Kanada Olimpiyat takımına destek kapsamında, British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Jack Poole Plaza çevresinde meşaleler yakıldı.
Mesaleden görüntüler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda katılan Kanada Olimpiyat takımına destek kapsamında, British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Jack Poole Plaza çevresinde meşaleler yakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş