2020 ofis trendlerinde işlevsellik öne çıkıyor

16.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:49

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde mimari trendler de şekilleniyor. Çalışanların motivasyonunu artırarak, verimliliği yükselten işlevsel tasarımlar ve canlı renklerin gündemde olacağı gözüküyor. Rutin masa ve çalışma koltuğu, yerini hareketli ve çok yönlü kullanılabilir ofis mobilyalarına bırakıyor.

Eskinin klasik ofis düzeni yerini; sınırları kaldıran, her ortama ve mekâna uyumlu, yeni nesil ürün aileleriyle kurgulanmış çalışma alanlarına bırakıyor. Firmalar da iş yerlerinde motivasyonu artırarak, iş kalitesini yükseltecek yaratıcı ve dinlendirici mekânlar oluşturmanın yollarını arıyor. 2020 trendlerinde ofisler, sadece iş yapılan ve estetik kaygılardan uzak tasarlanan yerler olmaktan çıkarak; konforlu, iletişimi ve yaratıcılığı geliştiren sosyal alanlarıyla, yaşayan bir mekân olarak dizayn ediliyor. Tasarım felsefesinde, insanı merkeze koyarak beklentileri karşılamayı misyon edinen Bürotime, mimari yerleşimlerin çalışan verimliliği üzerindeki önemine dikkat çekiyor.

2020'NİN RENGİ KLASİK MAVİ

Dünyanın tüm renklerini bir araya getiren Amerikalı renk şirketi Pantone, araştırmalar doğrultusunda hazırladığı raporunda, 2020'nin rengini "Klasik Mavi" olarak belirledi. Bu rengin modadan ev dekorasyonuna kadar her alanda karşımıza çıkacağını belirten Bürotime Tasarım Ekibi Lideri Utkan Kızıltuğ şu bilgileri paylaştı: "Sakin ve kalıcı bir renk olan PANTONE Classic Blue güven veren tonuyla, sınırlarımızı yeni bir çağa taşıyan, istikrarlı bir temel oluşturma isteğimizi vurguluyor. Huzur verici etkisiyle insan ruhuna dokunan Klasik Mavi, etkileşimi artıran özelliği sayesinde, odaklanmaya yardımcı olarak, yaratıcılığı destekliyor." dedi

Kaynak: Bültenler