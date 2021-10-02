2020 O Ses Türkiye şampiyonu! Geçen sene O Ses Türkiye birincisi kim oldu? 2020 O Ses Türkiye hangi jüri kazandı?

2020 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye hangi jüri kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının büyük finalinde şampiyon belli olmuştu. İşte, 2020 O Ses Türkiye şampiyonu! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2020 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU

O Ses Türkiye'nin dün geceki bölümünde Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran finale kalan isimler oldu. Daha fazla SMS oyu alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'nin şampiyonu ve otomobil ödülünün sahibi oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

O SES TÜRKİYE 2020 HANGİ JÜRİ KAZANDI?

Finalde son ikiye Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan kaldı. Yapılan SMS oylamanın ardından daha fazla oy alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'de bu sezonun şampiyonu oldu.

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