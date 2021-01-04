2020 Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı? Barbaros'un final imza tabağı
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2020 Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı? Barbaros'un final imza tabağı

04.01.2021 00:28 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:36
2020 Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı? Barbaros'un final imza tabağı

Masterchef Türkiye bu sene 500'den fazla yemeğe sahne oldu ve 100 bin kişi arasından son ikiye kalan isimler tarafından son yemekler yapıldı. Merakla beklenen final gecesinde Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak? Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı?

2020 MASTERCHEF ŞAMPİYONU BARBAROS MU OLDU?

Masterchef'te yarışan Barbaros ile Serhat'ın puanları birbirine çok yakın.

Barbaros 118 puanla liderliğini sürdürüyor. Serhat'ın puanı ise 117. Şampiyon isim Serhat Doğramacı oldu.

BARBAROS KAÇ PUAN ALDI?

Barbaros final öncesi 118 puandaydı.

2020 Masterchef şampiyonu Barbaros mu oldu? Barbaros kaç puan aldı? Barbaros'un final imza tabağı
Masterchef Barbaros'un imza tabağı
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