2020 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesi kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi'nin devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi'nin devam toplantısı yapıldı. Toplantıda Karaalioğlu Kent Parkı Projesi kapsamında güçlendirme çalışmaları süren spor salonuna 'Atatürk Spor Salonu' adı verildi. Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı da kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi'nin devam toplantısında 10 madde görüşüldü. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe konusunda meclisi bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi ve Meclis Başkanı Muhittin Böcek, 2020 yılı gerçekleşen kesin gider bütçesini 2 milyar 31 milyon 364 bin TL olarak açıkladı. Başkan Böcek pandemi nedeniyle oluşan her türlü ekonomik zorluğa karşın yatırım bütçesinin 735 milyon 880 bin 637 TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Kimsenin suyunu kesmedik"

Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 7 milyar 206 milyon lira borcu var. Pandemi süreci nedeniyle yaşanan zorluklar var. Bir taraftan borç ödüyoruz, bir taraftan da pandemi süreci nedeniyle alacaklarımızla ilgili esnafımızın kiralarını öteliyoruz. Ulaşım esnafımıza destek oluyoruz. Pandemi sürecinde hiçbir vatandaşımız susuz kalmayacak dedik ve kimsenin suyunu kesmiyoruz. Belediyede önemli tasarrufa gittik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bir taraftan çalışanlarımızın maaşlarını günü gününe ödüyoruz, bir taraftan projeleri bitiriyoruz. Antalyamız için güzel hizmetler üretmeye, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Atatürk spor salonu ismi yaşayacak"

Meclis toplantısında Karaalioğlu Kent Parkı Proje alanı içerisinde güçlendirme ve yenileme çalışmalarında sona gelinen spor salonuna, daha önce olduğu gibi Atatürk Spor Salonu isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"ASAT genel kurulu da yapıldı"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ardından ASAT Genel Kurulu da 15 gündem maddesi ile toplandı. Toplantıda Genel Kurul'un Divan Katibi, Başkan Vekilliği, Plan Bütçe Komisyonu ve denetçi üye seçimleri yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, ASAT Faaliyet Raporu'nun görüldüğü sırada meclis üyesi sıralarına geçti. Genel Kurul'da ASAT 2020 yılı Faaliyet Raporu ile 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı