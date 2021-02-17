2020 Kicker dergisi yılın esporcusu, okurlar tarafından en çok oyu alan Umut Gültekin!
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2020 Kicker dergisi yılın esporcusu, okurlar tarafından en çok oyu alan Umut Gültekin!

17.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:45
2020 Kicker dergisi yılın esporcusu, okurlar tarafından en çok oyu alan Umut Gültekin!

Alman spor dergisi Kicker'ın okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın Esporcusu" oylamasında en çok oyu alan isim, RB Leipzig takımının FIFA oyuncusu Umut "rblz_umut" Gültekin seçildi.

Yüzde 47.5 oranında oy alan Umut Gültekin dergiye göre yılın esporcusu ödülünü almaya hak kazandı.

20.000 kişinin katıldığı oylamada oyların yarısını alan Umut Gültekin'e ilk kez özel olarak tasarlanmış bir kupa verileceği ve kısa bir süre sonra ödülle ilgili bilgilerin verileceği de Kicker resmi internet sitesi tarafından duyuruldu.

Oylama Sonuçları

  • 1.) Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin (RB Leipzig) 47.56% (9264 oy)

  • 2.) Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen (Nomen Est Omen)% 38,65 (7527 oy)

  • 3.) Eleftherios 'bmg_lefti' İlyada (Borussia Mönchengladbach)% 5.71 (1112 oy)

  • 4.) Yannic 'Yannic0109' Bederke (FC Augsburg)% 5,71 (1112 oy)

  • 5.) Niklas 'NRaseck' Raseck (Klan Esporları)% 2.37 (462 oy)

    • Kicker Dergisi Nedir?

    Kicker Sportmagazin daha çok futbolla ilgili Alman spor dergisi. 1920'de Alman futbolcu Walter Bensemann tarafından kurulan dergi, pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki kez yayımlanır. Pazartesi baskısı ortalama 240.000, perşembe baskısı ise ortalama 220.000 kopya satmaktadır. Bunun dışında her yıl kicker Almanach adında almanak yayımlanır.

    Playerbros ekibi olarak Umut Gültekin'i tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

    Kaynak: Playerbros

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