2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri! 2020 Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar yaşadıkları şehirler iftar saatlerini merak etmeye başladı. Dün gece sahur yapılırken iftar öncesi Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri merak edildi. İşte, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur ve iftar saatleri! İl il sahur saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri!

21 Mayıs Perşembe günü de Ramazan ayının günü coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Sahuru yapan vatandaşlar iftarı beklemeye başladı. İşte, 2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi İSTANBUL İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 21 Mayıs Perşembe İstanbul iftar saati: 20.28 22 Mayıs Cuma İstanbul imsak saati: 03.43 2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ ANKARA İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 21 Mayıs Perşembe Ankara iftar saati: 20.09 22 Mayıs Cuma Ankara imsak saati: 03.34 2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ İZMİR İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 21 Mayıs Perşembe İzmir iftar saati: 20.28 22 Mayıs Cuma İzmir imsak saati: 04.05 2020 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ 2020 RAMAZAN İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ