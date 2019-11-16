2020 dini günler takvimi açıklandı! Dini günler 2020 Diyanet listesi

16.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:38

Diyanet 2020 dini günler ve haftalar takvimini vatandaşların erişimine açtı. Regaip, Berat, Mevlid ve Miraç kandilleri olmak üzer dört mübarek gün ve iki dini bayramı içinde barındıran 2020 dini günler listesi kısa süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden yayımlandı. Kandiller ve bayramlar 2020 yılında hangi güne denk gelecek? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman tüm detayları sizler için derledik. İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimi…

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2019 yılının bitimine bir buçuk ay kala 2020 resmi tatiller listesinin ardından 2020 dini günler takvimi de sonunda belli oldu. Resmi tatiller ile toplamda 44 gün izin yapabilme şansı yakalayacak olan vatandaşı 2020 yılında bekleyen dini günler, kandiller, bayramlar şöyle: