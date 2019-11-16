2020 dini günler takvimi açıklandı! Dini günler 2020 Diyanet listesi
2019 yılının sonuna gelindi ve kullanıcılar kandiller ve bayramlar 2020 Diyanet takvimini merak ediyor. 2020 dini günler takvimi yayımlandı. Berat Kandili, Regaip Kandili, Mevlid Kandili ve Miraç Kandili tarihleri de belli oldu. Kandil ne zaman? 2020 dini günler ve bayramlar…
Diyanet 2020 dini günler ve haftalar takvimini vatandaşların erişimine açtı. Regaip, Berat, Mevlid ve Miraç kandilleri olmak üzer dört mübarek gün ve iki dini bayramı içinde barındıran 2020 dini günler listesi kısa süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden yayımlandı. Kandiller ve bayramlar 2020 yılında hangi güne denk gelecek? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman tüm detayları sizler için derledik. İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimi…
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2019 yılının bitimine bir buçuk ay kala 2020 resmi tatiller listesinin ardından 2020 dini günler takvimi de sonunda belli oldu. Resmi tatiller ile toplamda 44 gün izin yapabilme şansı yakalayacak olan vatandaşı 2020 yılında bekleyen dini günler, kandiller, bayramlar şöyle: