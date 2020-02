2020 BAFTA ödülleri kazanan isimler kimler?

04.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:20

73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinde Kate Middleton dikkat çeken isim olurken Charlize Theron, Emilia Clarke, Zoe Kravitz, Margot Robbie, Scarlett Johansson gibi isimler de göz doldurdu. Peki 73. BAFTA Ödülleri kazananları kimler?

BAFTA 2020: İŞTE TÜM KAZANANLAR

Her yıl Londra'daki Royal Albert Hall'de gerçekleşen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri sahiplerine verildi. 19717 yapımı BAFTA'ya damga vururken, geceye katılan ünlü isimler göz kamaştırdı. İşte BAFTA 2020 kazananları…

En İyi Film

1917

Britanya Yapımı En İyi Film

1917

En İyi Yönetmen

Sam Mendes - 1917

En İyi Erkek Oyuncu

Joaquin Phoenix - Joker

En İyi Kadın Oyuncu

Renée Zellweger - Judy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern – Marriage Story

En İyi Uyarlama Senaryo

Taika Waititi - Jojo Rabbit

En İyi Özgün Senaryo

Han Jin Won, Bong Joon-ho - Parasite

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcı

BAIT Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

İngilizce Olmayan En İyi Film

Parasite

En İyi Belgesel

For Sama

En İyi Animasyon

Klaus

En İyi Görüntü Yönetimi

Roger Deakins - 1917

En İyi Kurgu

Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66

En İyi Makyaj ve Saç

Bombshell

En İyi Müzik

Hildur Ingveldardóttir Gu?nadóttir - Joker

En İyi Kostüm Tasarımı

Little Women

En İyi Ses

Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson - 1917

En İyi Görsel Efekt

Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy - 1917