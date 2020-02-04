2020 BAFTA ödülleri kazanan isimler kimler?
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri düzenlenen organizasyonla sahiplerine verildi. Peki ünlü isimlerin dikkat çektiği gecede boy gösterdiği gecede kimle ödül aldı. BAFTA Ödülleri kazananları kimler? İşte 2020 BAFTA ödülleri kazananları…
73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinde Kate Middleton dikkat çeken isim olurken Charlize Theron, Emilia Clarke, Zoe Kravitz, Margot Robbie, Scarlett Johansson gibi isimler de göz doldurdu. Peki 73. BAFTA Ödülleri kazananları kimler?
BAFTA 2020: İŞTE TÜM KAZANANLAR
Her yıl Londra'daki Royal Albert Hall'de gerçekleşen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri sahiplerine verildi. 19717 yapımı BAFTA'ya damga vururken, geceye katılan ünlü isimler göz kamaştırdı. İşte BAFTA 2020 kazananları…
En İyi Film
1917
Britanya Yapımı En İyi Film
1917
En İyi Yönetmen
Sam Mendes - 1917
En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix - Joker
En İyi Kadın Oyuncu
Renée Zellweger - Judy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern – Marriage Story
En İyi Uyarlama Senaryo
Taika Waititi - Jojo Rabbit
En İyi Özgün Senaryo
Han Jin Won, Bong Joon-ho - Parasite
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcı
BAIT Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)
İngilizce Olmayan En İyi Film
Parasite
En İyi Belgesel
For Sama
En İyi Animasyon
Klaus
En İyi Görüntü Yönetimi
Roger Deakins - 1917
En İyi Kurgu
Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66
En İyi Makyaj ve Saç
Bombshell
En İyi Müzik
Hildur Ingveldardóttir Gu?nadóttir - Joker
En İyi Kostüm Tasarımı
Little Women
En İyi Ses
Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson - 1917
En İyi Görsel Efekt
Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy - 1917