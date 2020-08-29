2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri
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2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşure günü mesajları, Muharrem ayının 10. gününde gündeme geldi. Dualı, dilekli aşure günü mesajları WhatsApp, Facebook, üzerinden gönderilebilir. İslamiyette birçok önemli gelişmenin yaşandığı bugünü Müslüman alemi, çeşitli ibadetlerle geçiriyor.İşte, aşure resimleri, aşure günü mesajları...

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri
29.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:41

Gelenek haline gelen aşure, 29 Ağustos aşure günü sofraları tatlandıracak. Bu özel günde en güzel, en şık aşure günü mesajlarını derledik. Aşure günü sözleri ve aşure günü resimli mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Anadolu'da yardımlaşmanın olduğu kadar bereketin de simgesi haline gelen aşure her yönü ile Muharrem ayının olmazsa olmazları arasındadır. İşte, aşure günü uzun, kısa mesajları.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz #duâ'sıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Cenab-ı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten,ve saadetten ayırmasın. Aşure Günümüz Mübarek Olsun…

Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

AŞURE GÜNÜ HADİSLERİ

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür. [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

2020 Aşure günü anlamlı mesajları: Resimli aşure günü mesajı, en şık aşure günü mesajları, kısa, uzun, aşure günü sözleri

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

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