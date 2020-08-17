2020-ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES sonuçları ne zaman açılanacak? ALES puan hesaplama
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2020-ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES sonuçları ne zaman açılanacak? ALES puan hesaplama

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı ALES 16 Ağustos'ta gerçekleştirildi. ÖSYM, ALES sonu kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

2020-ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES sonuçları ne zaman açılanacak? ALES puan hesaplama
17.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:13

ÖSYM, ALES soru ve kitapçığı ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Akademik kariyer düşünenler için her yıl düzenlenen ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? https://ais.osym.gov.tr adresinden sonuçlar ve cevap kayıtlarına ulaşak mümkün. İşte, ALES puan hesaplamna ve detayları...

ALES CEVAP KAĞIDI YAYIMLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada; ''16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'uaşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.'' ifadeleri yer aldı.

2020-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Akademik kariyer planı yapan adayların terd öktüğü ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti. ALES sınavının sonuçları ise ÖSYM tarafından 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

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