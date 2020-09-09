2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir? Maçlar seyircili mi olacak?
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2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir? Maçlar seyircili mi olacak?

2019-2020 sezonunda koronavirüs nedeniyle maçlar iptal oldu. 2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar seyircili mi olacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir?

2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir? Maçlar seyircili mi olacak?
09.09.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:05

Koronavirüs salgını nedeni ile takvim değişikliği yaşanan ve ilk devresi seyircisiz oynanacak olan Süper Lig'de, yeni sezon için kısa zaman kaldı. Peki, maçlar nasıl olacak?

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglerde küme düşmenin olmayacağını açıklamıştı.

SÜPER LİGDE İLK HAFTA

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR

12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir? Maçlar seyircili mi olacak?

13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte ilk olarak futbolda daha sonra basketbolda maçlar seyircisiz olacak.

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