2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Duyurusu, sınav ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Duyurusu, Sınav ne zaman, saat kaçta, hangi gün? sorusu Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı'na başvuranların merak ettiği cevaplardandır.

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda sınavın İstanbul sınırları içerisinde yapılacağı bildirildi. Peki 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Duyurusu, Sınav ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte detaylar!

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI DUYURUSU, SINAV NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek. İstanbul'da gerçekleşecek olan sınavda toplam 100 soru sorulacak. İçişleri Bakanlığı bekçi alımı başvurularını daha önce tamamlayan ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacaklar.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Bekçilik sınavı, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek olan yazılı sınav, saat 14.00'te yapılacak. Bekçi adayları sınav giriş belgelerini 7 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden alabilirler.

Bekçi adayları, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na geçerli kimlik kartı, sınav giriş belgesi, sürücü veya pasaport belgeleri ile sınava girebilirler. Kimlik kartı ve sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacak.