2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu

2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu

Avrupa Birliği'nin iklim gözlemleme kurumu olan Copernicus Climate Change Service, geçtiğimiz ay dünya genelinde ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi döneme göre ortalama yaklaşık 1,2 santigrat derece daha fazla olduğunu açıkladı

5.08.2019 17:24
2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu

İklim değişiminin artan etkileri sonucunda 2019'un temmuz ayı, tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu.

Avrupa Birliği'nin iklim gözlemleme kurumu olan Copernicus Climate Change Service (C3S), geçtiğimiz ay dünya genelinde ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi döneme göre ortalama yaklaşık 1,2 santigrat derece daha fazla olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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