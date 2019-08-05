2019 LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı! MEB nakil sonucu sorgulama

29 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılan LGS nakil başvurularının sonuçları MEB internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sonuçlarla birlikte adaylar LGS 2. Nakil işlemlerinin tarihini araştırıyor. LGS 2 nakil işlemleri ne zaman?

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB, Liselere Geçiş Sistemi yerleştirmeye esas 1. Nakil sonuçları sabah saatlerinde açıkladı. Öğrenciler sonuçlara '' https://www.meb.gov.tr/ '' adresinden TC kimlik numaralarıyla ulaşabilecekler.

2019 LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

LGS İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Birinci nakil işlemleri tamamlandıktan sonra, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta duyurulacak. Ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tam anlamıyla tamamlanacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirmeleri de yapılacak. Özel eğitime ihtiyacı olanların geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek.

KİMLER NAKİL TERCİHİ YAPABİLİR?

Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler,

Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler,

Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler,

Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar,

İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar nakil tercihi yapabilecekler.