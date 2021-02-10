2019 Letonya Güzeli Kate Alexeeva'dan şaşırtan Türkiye itirafı!
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2019 Letonya Güzeli Kate Alexeeva'dan şaşırtan Türkiye itirafı!

10.02.2021 21:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:50
2019 Letonya Güzeli Kate Alexeeva'dan şaşırtan Türkiye itirafı!

2019 Letonya Güzeli Kate Alexeeva, Nişantaşı'ndaki La Clinic adlı estetik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Kate Alexeeva'nın Türkiye hakkında sarf ettiği sözler şaşırttı. Alexeeva, "Türkiye yıllarca bize yanlış anlatılmış. Burası muazzam bir ülke. Türkiye'ye yerleşip burada iş hayatına atıldım" dedi. İşte Kate Alexeeva'nın çarpıcı Türkiye itirafları...

Türkiye hakkındaki görüşleri sorulan model, yakın arkadaşı Baran Aslan'ın tercümanlığı aracılığıyla görüşlerini açıkladı.

'TÜRK İNSANI ÇOK SEVECEN'

Alexeeva, "Türkiye dışarıda hep yanlış anlatılıyor. Geldim gördüm hiç anlatıldığı gibi bir ülke değil. İnsanları sıcakkanlı ve sevecen. Türk yemeklerine& ; hayran kaldım. Kebap ve baklava bunlar çok güzel yiyecekler. Özellikle kahvaltı sofralarınız çok zengin" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin

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