2019'da hayata veda eden ünlü isimler: Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tunç Başaran...
2019 yılında sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında çok sayıda isim hayatını kaybetti. Aralarında Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tunç Başaran, Dilber Ay, Doris Day, Eşref Kolçak, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Arif, Eşref Kolçak'ın bulunduğu isimler yaşama veda etti.
28.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:58
2019 yılında sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında çok sayıda isim hayatını kaybetti.
Aralarında Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tunç Başaran, Dilber Ay, Doris Day, Eşref Kolçak, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Arif, Eşref Kolçak'ın bulunduğu isimler yaşama veda etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com