2019'da en çok ziyaretçi çeken müze yine Paris'in Louvre Müzesi oldu

15.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:41

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 2019'da 9,6 milyon kişi ile bu yıl yine en çok ziyaret edilen müze oldu. Ancak geçen yıla göre 600 bin daha az ziyaretçi geldi.



Yaz sezonu boyunca Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun bulduğu bölümün tadilatta olması ziyaretçi sayısının düşmesine yol açtığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle